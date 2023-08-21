بسبب مقاتلات "إف 16".. روسيا تهدد بتصعيد حرب أوكرانيا

قالت موسكو، اليوم الإثنين، إن قرار الدنمارك وهولندا منح أوكرانيا أول طائرات مقاتلة من طراز "إف 16" لن يؤدي إلا إلى تصعيد الصراع.

في المقابل، قالت أوكرانيا إن الطائرات المقاتلة سترجح كفتها في الحرب وتساعدها في إنهاء العملية الروسية.

وأعلنت الدنمارك وهولندا، الأحد، أنهما ستزودان أوكرانيا بمقاتلات "إف 16"، على أن يتم تسليم دفعة أولى تشمل 6 طائرات في بداية العام المقبل تقريبًا.

ووافقت الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، على تسليم الطائرات أمريكية الصنع لأوكرانيا.

وقال السفير الروسي لدى الدنمارك فلاديمير باربين في بيان نقلته وكالة "ريتزاو" للأنباء: "قرار الدنمارك الآن منح 19 طائرة من طراز (إف 16) لأوكرانيا يؤدي إلى تصعيد الصراع".