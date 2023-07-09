برسائل إلى موسكو.. بايدن يبدأ جولة إلى 3 دول أوروبية

وسيجري بادين مباحثات في لندن الاثنين مع رئيس الوزراء سوناك، وسيتوجه بعدها للقاء الملك تشارلز في قلعة وندسور، حيث سيجري الزعيمان، مباحثات تتركز في مجملها حول مبادرات تتعلق في المناخ.

وهذا اللقاء سيمنح الرئيس الأمريكي فرصة أكبر للتعرف على الملك تشارلز الذي خلف والدته الملكة إليزابيث إثر وفاتها في سبتمبر أيلول الماضي.

ومن المنتظر أن يغادر بايدن لندن مساء الاثنين متجها إلى لتوانيا، لإجراء محادثات مع قادة حلف شمال الأطلسي يومي الثلاثاء والأربعاء، تتناول سبل تقديم الدعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، وإعطاء رئيسها فولوديمير زيلينسكي فكرة عما يتعين عليه فعله لنيل عضوية الحلف في المستقبل.

وبعد ليتوانيا، سيزور بايدن فنلندا التي نالت عضوية حلف الناتو في أبريل الماضي، في رسالة مفادها أن العملية الروسية في أوكرانيا أدت إلى نتائج عكسية، ففتحت الباب أم توسيع الناتو عوض تطويقه.