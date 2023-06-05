الكرملين يكشف حقيقة خطاب لبوتين أثار إرباكا في روسيا

كشفت روسيا، اليوم الإثنين، حقيقة خطاب إذاعي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفة إياه بأنه "مزيف" وبثته إذاعات محلية بعد "اختراق".

وأصدر الكرملين، بعد تلك الواقعة، بياناً أوردته وكالات أنباء محلية، قال فيه، إن الخطاب الذي بثته محطات روسية في مناطق حدودية مع أوكرانيا على أنه لبوتين "مزيف" وجاء نتيجة "اختراق".

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: "كل هذه الرسائل زائفة تماماً"، على حد تعبيره.

وأبلغ الخطاب "المزيف" سكان مناطق "روستوف" و"بيلغورود" و"فورونيج"، وهي مناطق متاخمة لأوكرانيا، أن قوات أوكرانية عبرت الحدود إلى روسيا.

واحتوى الخطاب كذلك، بحسب وكالات أنباء روسية، إعلان الأحكام العرفية في المناطق الحدودية وبدء تعبئة عسكرية على مستوى روسيا من أجل الحرب مع أوكرانيا، ومطالبة السكان بإخلاء مناطق أكبر على الحدود الروسية.

وأكدت سلطات منطقة "فورونيج" الروسية، في بيان نُشر على تطبيق "تيليجرام"، حدوث "اختراق إلكتروني".