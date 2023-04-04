قبل لقاء رئيسة تايوان ومكارثي.. الصين تتعهد بالدفاع عن سيادتها
تعهدت الصين، الثلاثاء، بـ"الدفاع بحزم عن سيادتها" قبل لقاء مرتقب في كاليفورنيا بين رئيسة تايوان تساي إنغ-وين ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ: "تعارض الصين بشدة" هذا اللقاء، و"ستدافع بحزم عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها".
ورأت الدبلوماسية الصينية أن اللقاء المقرر الأربعاء بين رئيسة تايوان تساي إنغ-وين ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي "سيلحق مزيدا من الضرر" بالعلاقات بين بكين وواشنطن.
وقال ناطق باسم القنصلية الصينية في لوس أنجليس في الولايات المتحدة، إن اللقاء الذي سيجرى في ولاية كاليفورنيا "سيجرح مشاعر 1,4 مليار مواطن صيني"، و"ستكون له تداعيات على الأسس السياسية للعلاقات الصينية الأمريكية".
وأضافت القنصلية: "يتجاهل رئيس مجلس النواب مكارثي الدعم الواسع في المجتمع الدولي لمبدأ الصين واحدة ويتجاهل الدروس التي كان ينبغي أن تستخلص من أخطاء سابقة".
وأشار البيان بذلك إلى سياسة بكين القائمة على عدم إمكان إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين وتايوان في آن.
وتابع البيان: "مما لا شك فيه أن (مكارثي) سيرتكب الخطأ نفسه مجددا، ما سيلحق مزيدا من الضرر في العلاقات الصينية-الأمريكية، إلا أن ذلك سيزيد الشعب الصيني إرادة وعزما" لتحقيق "إعادة التوحيد" مع تايوان.
وتعتبر الصين جزيرة تايوان التي تعتمد نظاما ديموقراطيا جزءا من أراضيها ولا تستبعد استعادتها بالقوة إن لزم الأمر.
وأكد مكارثي الاثنين أنه سيلتقي رئيسة تايوان، متحديا بذلك تحذيرات بكين من أنه "يلعب بالنار".
وتنوي تساي التوقف في الولايات المتحدة في طريق عودتها من أمريكا الوسطى، حيث زارت غواتيمالا وبيليز.