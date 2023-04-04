قبل لقاء رئيسة تايوان ومكارثي.. الصين تتعهد بالدفاع عن سيادتها

تعهدت الصين، الثلاثاء، بـ"الدفاع بحزم عن سيادتها" قبل لقاء مرتقب في كاليفورنيا بين رئيسة تايوان تساي إنغ-وين ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ: "تعارض الصين بشدة" هذا اللقاء، و"ستدافع بحزم عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها".

ورأت الدبلوماسية الصينية أن اللقاء المقرر الأربعاء بين رئيسة تايوان تساي إنغ-وين ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي "سيلحق مزيدا من الضرر" بالعلاقات بين بكين وواشنطن.