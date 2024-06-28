"ترامب أصغر وأقل كفاءة".. هكذا ردّ بايدن على تقدمه بالعمر

يمثل "التقدم في العمر" أحد الملفات المشتركة في التراشق بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، إذ قدم الخصمان رديهما على المخاوف بشأن عمريهما خلال مناظرة "سي إن إن" الخميس.

وجاء رد بايدن بالقول: "الآن أنا الأكبر، وهذا الرجل أصغر مني بثلاث سنوات وأقل كفاءة بكثير".

وأضاف: "قضيت نصف مسيرتي المهنية أتعرض للانتقاد كوني أصغر شخص في السياسة. كنت ثاني أصغر شخص يتم انتخابه لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي على الإطلاق، والآن أنا الأكبر".

وتابع بالقول: "أعتقد أنه بمجرد إلقاء نظرة على السجل… انظروا إلى ما فعلته. انظروا، لقد تغلبت على الوضع الرهيب الذي تركه لي، كما قلت، 50 مليون وظيفة جديدة، و800 ألف وظيفة في التصنيع، والمزيد من الاستثمار في أمريكا بما يزيد على مليارات الدولارات من الاستثمار الخاص في الشركات التي نعمل على تنميتها".

وتطرق إلى ملفات أخرى مثل رقائق الكمبيوترات والاستثمارات الخارجية في الولايات المتحدة.