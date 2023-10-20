تقرير: تحذير بايدن إسرائيل من "الغضب الأعمى" يشير لإخفاقات واشنطن

حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل من الانسياق إلى الغضب على نحو أعمى، وعدم تكرار الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر، وذلك خلال زيارته القصيرة لها الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة "صحيفة "ذا غارديان" البريطانية: إن "تحذير بايدن يحمل في طياته إشارة إلى اخفاقات أمريكية حدثت أثناء الحرب على الإرهاب".

وفي ظل عدم تحديد خطة إستراتيجية إسرائيلية لتحقيق النصر العسكري، هناك خطر حقيقي من اتساع نطاق الحملة العسكرية مع استمرار النزاع.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن الحفاظ على أمن وسلامة كافة الإسرائيليين طوال الوقت هو في الحقيقة شيء مستحيل، حتى وإن تمكنت إسرائيل من استعادة قوة الردع الهائلة التي تمتلكها والتي تشكل جوهر العقيدة العسكرية الإسرائيلية ومن هنا جاء تحذير بايدن.

وتأتي قرارات صناع السياسات في الولايات المتحدة التي تجاهلت الممارسات الاخلاقية والقانونية والمهنية الأساسية المعترف بها في الحروب، وهو ما تسبب في وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في مقدمتها فضيحة معتقل (غوانتنامو)، وعمليات الترحيل السري التي قامت بها المخابرات الأمريكية (CIA)، وما نجم عنها من ممارسات تعذيب بحق المعتقلين.