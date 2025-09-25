زيلينسكي: مستعد للتنحي بهذه الحالة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إنه لا ينوي قيادة بلاده في زمن السلم، كما تعهد بمطالبة البرلمان الأوكراني بتنظيم انتخابات في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا.

وأضاف زيلينسكي في تصريح لموقع "أكسيوس" الأمريكي، "هدفي هو إنهاء الحرب، وليس الاستمرار في الترشح للمنصب".

وتم تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى بسبب الحرب، وهي النقطة التي استغلها المنتقدون، بما في ذلك الرئيس ترامب .

وأشار زيلينسكي إلى أن الوضع الأمني ​​ودستور أوكرانيا يُشكلان تحديين. لكنه يعتقد أن إجراء الانتخابات ممكن.

وقال زيلينسكي إنه يتفهم أن الناس قد يريدون "زعيما يتمتع بتفويض جديد" لاتخاذ القرارات المهمة اللازمة لتحقيق السلام على المدى الطويل. وأشار إلى أن المخاوف الأمنية قد تجعل تنظيم الانتخابات أمرا صعبا، لكنه يعتقد أنه يمكن القيام بذلك.

وانتُخب زيلينسكي بأغلبية ساحقة في عام 2019. ولولا الحرب، لكانت ولايته الممتدة لخمس سنوات قد انتهت في مايو/ أيار 2024.

وارتفعت شعبيته إلى نحو 90% في الأشهر الأولى من الحرب. وزعم ترامب في فبراير/ شباط أن شعبيته انخفضت إلى 4%، لكن معظم الاستطلاعات الأخيرة أشارت إلى أنها تجاوزت 60% بكثير.