الاتفاق على مرحلة انتقالية في النيجر وخلاف بشأن مصير بازوم

ولكن بعد المحادثات الأخيرة بين وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والسلطات الانتقالية في النيجر، تم تحديد فترة انتقالية تتراوح بين 15 إلى 18 شهرا، وفق ما ذكرته مصادر لإذاعة فرنسا الدولية، اليوم السبت.

ويؤكد المقربون من بولا تينوبو، رئيس نيجيريا والرئيس الحالي للإيكواس أن الوثيقة التي تم تلقيها بعد الزيارة الأولى للوفد إلى نيامي تشير إلى أن المناقشات تدور الآن حول أقل من سنة ونصف.

وحول الرفع التدريجي للعقوبات، لم تتنازل "إيكواس" عن مطلبها الأساسي وهو الإفراج عن الرئيس محمد بازوم، لكن إذا تم إطلاق سراحه تفضل نيامي أن يبقى في النيجر، وهو رأي لا يشاركها فيه مبعوثو إيكواس الذين يريدون أن يستقر في المنفى كأفضل خيار له.

ومن المزمع أن تستمر المناقشات الرسمية في يناير 2024، حيث لا يمكن استبعاد عودة الرئيس التوغولي فور جناسينجبي، الذي زار نيامي مؤخرا بشكل سري، لدفع المفاوضات قدما.