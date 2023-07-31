أوكرانيا تعلن عن اتفاق لاستخدام موانئ كرواتية في تصدير الحبوب

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن بلاده اتفقت مع كرواتيا على إمكانية استخدام الموانئ الكرواتية على نهر الدانوب والبحر الأدرياتيكي لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وفي وقت سابق من شهر تموز/يوليو الجاري، انسحبت روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، مما حرم أوكرانيا من استغلال منفذ حيوي لتصدير منتجاتها الزراعية بأمان خلال وقت الحرب.

وقال كوليبا، بعد لقاء مع نظيره الكرواتي جرليك رادمان، في كييف: "سنعمل الآن على إنشاء أكثر الطرق كفاءة إلى هذه الموانئ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الفرصة"، مضيفًا أن "كل باب مفتوح هو مساهمة حقيقية وفعالة في الأمن الغذائي العالمي".