لبنان.. تيمور وليد جنبلاط زعيما للاشتراكي بالتزكية

وأشادت نائبة رئيس الحزب حبوبة عون بالحرص على وجود كوتا نسائية وشبابية، مؤكدة بأن حضور هذين المكونين كان بنسب مرتفعة.

وأضافت لـ"إرم نيوز": "نحن كنساء وكفاءات شبابية ستكون مهمتنا بذل كل الجهود لإعطاء فرص لهذه الفئات وتمكينها للبقاء في لبنان ووقف نزيف الهجرة، وهذا يجب القيام به كل من موقعه في سبيل قيامة لبنان".

وأوضحت مصادر حزبية أن هذا الحضور النسائي كما حضور الفئات الشابة شكلا إشارة إلى طابع التجديد الذي تنوي القيادة الجديدة انتهاجها في الشكل والمضمون، للمضي بالحزب الذي أسسه الزعيم الوطني اللبناني كمال جنبلاط قبل 74 عاما.

وجدد رئيس الحزب تيمور جنبلاط العهد لفكر كمال جنبلاط الإنساني، وقال: "سنحمل معا قيم العروبة الديمقراطية في مواجهة التحجر والعنصرية، ونرفع عاليا راية فلسطين وفكر الاشتراكية الإنسانية".