خبراء: "المعركة" للرئاسة الإيرانية ستنحصر بين بزشكيان وقاليباف

توقع خبراء سياسيون في إيران، أن تنحصر المنافسة بالانتخابات الرئاسية، بين المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، والمتشدد محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الحالي، في حين طالب نائب الرئيس الإيراني الأسبق محمد علي أبطحي، الإصلاحيين بأن يقدموا الدعم اللازم لبزشكيان ليصل إلى رئاسة الجمهورية.

وبدأ الدعم من قبل الإصلاحيين والمعتدلين يتزايد في دعم بزشكيان، حيث أعلن المرشح الإصلاحي المستبعد وزير الإسكان والتنمية في حكومة الرئيس السابق حسن روحاني، الاثنين، دعمه لبزشكيان، فيما ألمح حسن الخميني حفيد مؤسس النظام الإيراني الراحل روح الله الخميني، إلى دعم مرشح الإصلاحيين.

مشروع التيار المتشدد

وقال المحلل السياسي علي باقري، إن "المرشحين الأربعة من التيار المتشدد وهم: سعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، ومصطفى بور محمدي، وقاضي زاده هاشمي، سوف ينسحبون من سباق الانتخابات ويقومون بدور مرشحي التغطية والترويج لمشروع التيار المتشدد".

وأضاف في حديث لـ"إرم نيوز": "من المؤكد أن زاكاني، وقاضي زاده هاشمي، وبور محمدي، سينسحبون من سباق الانتخابات الرئاسية، ولو قبل يوم واحد من فتح صناديق الاقتراع، وأن المنافسة قد ستنحصر بين قاليباف وبزشكيان".

مدعوم من الإصلاحيين

وأردف "بزشكيان شخصية معروفة ومدعومة من جبهة الإصلاح بزعامة محمد خاتمي، ودُعم من الرئيس الأسبق حسن روحاني، ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، لذلك فإن حظوظه في الفوز بالانتخابات ستكون قوية وفق القراءة الحالية".

وتابع أن "بزشكيان يتمتع بشخصية رائعة من الناحية العلمية، أما من حيث حياته التنفيذية، فله سجل حافل من استلام المناصب، إذ كان رئيس جامعة ووزيرا وممثل البرلمان ونائب رئيس البرلمان، ومن حيث تفكيره، فإنه مؤمن بمبادئ الثورة، يعني أنه يقبل هذه الأساسيات، بغض النظر عن التعديلات التي نسبت إليه في هذه السنوات، فهو مؤمن حقيقي بمبادئ الثورة".