ترامب: سأتحدث إلى بوتين في الأيام المقبلة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه يعتزم التحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة.

يأتي ذلك تزامنًا مع تصريحات للرئيس الروسي عن دعوته ترامب لزيارة روسيا دون تحديد موعد لذلك.

وأضاف ترامب أنه ليس لديه أي رسالة أخرى لنظيره الروسي، وينتظر قرارًا، في الوقت الذي تواصل فيه روسيا إظهار عدم الاهتمام تقريبًا بإنهاء حربها مع أوكرانيا.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "ليست لدي رسالة إلى الرئيس بوتين... إنه يعرف موقفي وسيتخذ قراره بطريقة أو بأخرى. ومهما كان قراره، فإما أن نكون سعداء به أو غير ذلك، وإذا كنا غير سعداء به، سترون ما سيحدث".