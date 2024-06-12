بوركينافاسو.. الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيقات في "المذابح" ضد المدنيين

دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات في "الانتهاكات والمذابح" المرتكبة بحق المدنيين في بوركينافاسو.

وأبدت المفوضية قلقها من "تدهور وضع حقوق الإنسان" في البلاد، وأشارت في بيان لها إلى أن الاتهامات بارتكاب الانتهاكات تلاحق الجماعات المسلحة كما الجيش والشرطة في بوركينافاسو.

وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الحكومة الانتقالية بفتح تحقيقات مع المسؤولين عن هذه المجازر.

وبحسب المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، فإن "بوركينا فاسو، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقيات الأمم المتحدة، لا يمكنها التهرب من هذا الطلب، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت".