أوباما يلعب دورا حاسما لدعم بايدن في السباق الرئاسي

ينشغل الديمقراطيون بمحاولة الفوز في انتخابات صعبة ستجرى في وقت لاحق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأشارت استطلاعات الرأي الوطنية المختلفة إلى وجود منافسة متقاربة بين الديمقراطيين والجمهوريين، إذ يتقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حاليا على خصمه جو بايدن.

وكشف تقرير في مجلة "إنتليجنسر" أن الرئيس الحالي بايدن يتشاور مع رئيسه السابق باراك أوباما، ويعمل الاثنان على وضع استراتيجيات لضمان عودة بايدن إلى البيت الأبيض لولاية ثانية.

وكان بايدن قد التقى رئيسه السابق في ديسمبر/كانون الأول لتناول طعام الغداء في البيت الأبيض، حيث ناقش الديمقراطيان مختلف القضايا السياسية والمسائل المتعلقة بالسياسات.

دعم أوباما لبايدن

أفادت الأخبار بأن أوباما لم يكن يفضل بايدن في وقت سابق من عام 2019، وكان يدعم مرشحين آخرين في السباق الرئاسي، وبدأ دعمه لنائبه السابق بعد أن أعلنه الحزب مرشحا رسميا للرئاسة.

وانخرط أوباما بنشاط في حشد الدعم لبايدن من خلال إقناع السيناتور بيرني ساندرز وآخرين بدعمه، وقد تحدث بانتظام إلى بايدن ومستشاريه الذين كانوا يديرون حملة بايدن وقدم نصيحته عند الطلب.

علاوة على ذلك، لم يتفق كل من بايدن وأوباما على بعض القرارات المتعلقة بالسياسة، وابتعد الرئيس الأمريكي السابق أيضًا عن السياسة، لكنه أبقى نفسه على اطلاع منتظم بالأحداث.

والتقى أوباما أيضًا العديد من الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة وطلب دعمهم لبايدن، كما ساعد الديمقراطيين في مقاطع قصيرة سيتم عرضها خلال الحملة.