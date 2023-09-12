مسلحون طوارق يعلنون سيطرتهم على معسكر للجيش في مالي

أعلن المسلحون الطوارق، شمال مالي، اليوم الثلاثاء، أنهم سيطروا على معسكر للجيش في بلدة بوريم.

ويقاتل تحالف تنسيقية حركات أزواد الجيش، منذ أغسطس/آب، في اشتباكات اندلعت لأسباب منها رحيل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي ساعدت لسنوات في التوسط في سلام هش، لكن الاشتباكات تتصاعد فيما يبدو مع سعي الجانبين إلى السيطرة على الأراضي في المناطق التي أخلتها الأمم المتحدة مؤخرًا.

وتقع بوريم على بعد 90 كيلومترًا فقط شمال مدينة جاو الإستراتيجية.

وقال المتحدث باسم التنسيقية محمد المولود رمضان: "أؤكد أن الهيئة سيطرت على المعسكر نحو الساعة العاشرة صباحًا بعد قتال شديد"، مضيفًا أن "هناك ضحايا لكنه لم يعرف بعد عدد القتلى".