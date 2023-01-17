عبد اللهيان: مستعدون لإحياء الاتفاق النووي شريطة تخلّي واشنطن عن "مواقفها المتناقضة"

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، أن طهران "مستعدة" للتوصل إلى تفاهم يعيد إحياء الاتفاق النووي المبرم، العام 2015، مشيرًا إلى أن ذلك مرهون بتخلّي الولايات المتحدة عما أسماها بـ"التصريحات والمواقفة المتضاربة والمتناقضة".

وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود جاووش أوغلو، في أنقرة: "إذا تخلت واشنطن عن التصريحات المتضاربة والمتناقضة بشأن الملف النووي، سنتوصل إلى تفاهمات تعيد إحياء الاتفاق النووي".

وعند سؤاله عن حقوق المرأة والاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل الشابة الكردية مهسا أميني، على أيدي "شرطة الأخلاق" في طهران، منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، أجاب عبد اللهيان: "نشعر بالحزن لأن فتاة إيرانية ماتت لأسباب طبيعية"، على حدّ وصفه.