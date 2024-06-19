كيم وبوتين "يتعازمان" لركوب السيارة الرئاسية أوّلاً (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف بين الزعيمين الروسي والكوري الشمالي خلال القمة التاريخية بينهما، وهي أول زيارة منذ 24 عاما للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية.

ووثقت عدسات الكاميرا العالمية لحظة ترحيب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ببوتين، ودعوته لركوب سيارة الليموزين الرئاسية الفارهة في مطار بيونغ يانغ، حيث ظهر الزعيمان كأنّهما يتعازمان على الركوب أوّلاً، وأشار كلٌّ منهما للآخر بالصعود إلى السيارة.

وكرّر الزعيمان إيماءاتهما المتطابقة عدّة مرات، ثمّ بادر بوتين وجلس إلى اليمين، وتبعه كيم جونغ أون مبتسماً وجلس على المقعد الخلفي الأيسر.

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بحثا تطوير العلاقات بين البلدين في طريقهما من مطار بيونغ يانغ.