بسبب "الإرهاب اليهودي".. صدام نادر بين "الشاباك" ومصلحة السجون الإسرائيلية

رصدت وسائل إعلام عبرية، صداما غير مسبوق بين مصلحة السجون الإسرائيلية وضباط جهاز الأمن العام "الشاباك"، بشأن زيارات سجناء على ذمة قضايا "إرهاب يهودي".

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأربعاء، أن ضباط مصلحة السجون بدأوا أخيرًا في تقويض زيارات ضباط الشاباك للمسجونين على ذمة قضايا "إرهاب يهودي".

و"الإرهاب اليهودي"، مصطلح شائع بالإعلام العبري، كما أن هناك قسما بجهاز الأمن العام مكلفا بمكافحة جرائم الإرهاب التي يتورط بها مستوطنون إسرائيليون.

ويجري ضباط "الشاباك" لقاءات منفردة مع سجناء متورطين في قضايا إرهاب لاستخلاص معلومات أو لاستكمال تحقيقات أو لجمع الأدلة.

إلا أن ضباط مصلحة السجون بدأوا في الفترة الأخيرة بتقويض عملهم، من خلال رفضهم إجراء المقابلات ومطالبتهم بتصريح من آمر السجن، وكذلك توجيه الأسئلة إليهم بشأن الهدف من المقابلات.