روسيا.. ارتفاع عدد المصابين بتفجير سان بطرسبرغ إلى 32

ارتفع عدد المصابين جراء الانفجار الذي أسفر عن مقتل مدون عسكري روسي شهير في سان بطرسبرغ، أمس الأحد، إلى 32 شخصا، بعدما كانت التقارير تشير إلى إصابة 25 في وقت سابق.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، عن وزارة الصحة الروسية، اليوم الاثنين، أن عشرة أشخاص في حالة خطيرة.