روسيا.. ارتفاع عدد المصابين بتفجير سان بطرسبرغ إلى 32
ارتفع عدد المصابين جراء الانفجار الذي أسفر عن مقتل مدون عسكري روسي شهير في سان بطرسبرغ، أمس الأحد، إلى 32 شخصا، بعدما كانت التقارير تشير إلى إصابة 25 في وقت سابق.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية، عن وزارة الصحة الروسية، اليوم الاثنين، أن عشرة أشخاص في حالة خطيرة.
وقُتل فلادلين تاتارسكي في مقهى في سان بطرسبرغ فيما يبدو أنه ثاني اغتيال على الأراضي الروسية لشخصية على ارتباط وثيق بالحرب في أوكرانيا.
ولم يعرف على الفور من يقف وراء قتله.
وقالت لجنة التحقيق الحكومية الروسية إنها فتحت تحقيقا في جريمة قتل عمد.
وتداولت وسائل إعلام روسية وناشطون مقاطع وصورا تظهر لحظة الانفجار، بينما وثقت أخرى عددا من المصابين وحالة الفوضى التي حصلت بعد الانفجار.
وكان فلادلين تاتارسكي يحضر أمسية في المقهى قبل وقوع الانفجار، وتضاربت الروايات بشأن الأسباب.