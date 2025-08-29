روسيا والصين تحذّران من تداعيات تفعيل "آلية الزناد" ضد إيران

حذّرت كل من روسيا والصين الجمعة، من تداعيات إعلان دول أوروبية تفعيل آلية تسمح بإعادة فرض عقوبات على إيران، بسبب مشروعها النووي.

وحذرت روسيا من أنّ إعادة فرض العقوبات على إيران قد تؤدي إلى "عواقب لا يمكن إصلاحها"، وذلك بعدما قامت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتفعيل "آلية الزناد" ضد طهران، بسبب "عدم وفائها بالتزاماتها" بموجب الاتفاق النووي المبرم في العام 2015.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "نحثّهم بشدّة على إعادة النظر ومراجعة قراراتهم الخاطئة قبل أن تؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها ومأساة أخرى"، متهمة الدول الأوروبية الثلاث بتقويض الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سلمي للمواجهة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

بدورها، أكدت الصين أنّ تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، خطوة "غير بنّاءة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون، إنّ تفعيل هذه الآلية "ليس بنّاءً، سيضرّ بعملية التسوية السياسية والدبلوماسية للملف النووي الإيراني".

وكانت كل من فرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، فعّلت الخميس الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب عدم وفائها بالتزاماتها على صعيد برنامجها النووي، وذلك في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي.

وجاء في الرسالة أن الدول الثلاث "ترغب في إبلاغ مجلس الأمن بأنه، استناداً إلى أدلة عملية، ترى مجموعة إي3 أن إيران لا تحترم التزاماتها" بموجب اتفاق 2015 حول برنامجها النووي، و"تلجأ تالياً إلى الآلية المعروفة باسم آلية الزناد"، ومهلتها 30 يوماً قبل إعادة فرض سلسلة من العقوبات تم تعليقها قبل 10 أعوام.

وردّت وزارة الخارجية الإيرانية متعهّدة الرد على الإجراء "غير المبرر وغير القانوني" الذي اتخذه الأوروبيون.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الخميس، أن واشنطن منفتحة على إجراء محادثات مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي بعد الخطوة الأوروبية.