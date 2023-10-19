اجتياح بري وشيك لغزة.. غالانت لجنوده: سترون القطاع من الداخل قريباً

ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى قرب تنفيذ الجيش الإسرائيلي الاجتياح البري لقطاع غزة.

وبحسب بيان نقلته "رويترز"، قال غالانت لجنود المشاة المتجمعين على حدود قطاع غزة، اليوم الخميس، إنهم سيشاهدون قريبا الجيب الفلسطيني "من الداخل"، ما يشير إلى أن الغزو البري قد يكون وشيكا.

وأضاف: "أنتم ترون غزة الآن من بعيد، وقريبا سترونها من الداخل. الأمر سيصدر".