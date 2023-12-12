زيلينسكي: تأخير المساعدات لكييف يحقق أحلام بوتين

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الولايات المتحدة مواصلة دعم كييف عسكرياً، محذّراً خلال خطاب ألقاه في واشنطن الإثنين من أنّ الإخفاق في مساعدة بلاده على دحر الغزو الروسي يحقّق "أحلام" الكرملين بتدمير الديموقراطية في أوروبا.

وأكّد زيلينسكي مخاطباً مجموعة من الضباط الأميركيين في جامعة الدفاع الوطني أنّ "أوكرانيا لا تقاتل من أجل وجودها فحسب، بل دفاعاً عن الحريات في أوروبا والتي ازدهرت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي".

وفي إشارة إلى الجمهوريين في الكونغرس الذين باتوا يعارضون التمويل الأميركي للجهد الحربي الأوكراني، شدد زيلينسكي على أنّ "على السياسيين ألا يخونوا الجندي"، محذّرا من أنّ "إيقاف المساعدات الأميركية هو أمر يرحّب به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا كان هناك شخص تشكّل القضايا العالقة من دون حلّ في الكابيتول هيل مصدر إلهام له، فإنه بوتين وزمرته المريضة فحسب، تتحقق أحلامهم عندما يرون التأخيرات، يجب أن يخسر بوتين، يمكنكم الاعتماد على أوكرانيا ونأمل بنفس الدرجة بأن نتمكّن من الاعتماد عليكم".

ووصل زيلينسكي الذي ارتدى قميصه العسكري الأخضر الذي بات يعرف به ويحمل كلمات "أنا أوكراني" إلى واشنطن آتياً من الأرجنتين حيث أجرى زيارة دبلوماسية.