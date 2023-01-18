عقدة "العقيدة البوتينية".. الإعلام الألماني يثير الشكوك حول وزير الدفاع الجديد

تنهمك الصحافة الألمانية في فحص أرشيف وزير الدفاع الجديد بوريس بيستوريوس، الذي يتسلم منصبه رسميًا غدًا الخميس، بحثًا عن أي هفوة سياسية قد تنطوي على مغازلة لسياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبعد الحرب الأوكرانية، بات الموقف من "العقيدة البوتينية" معيارًا رئيسًا في اختيار سياسيين لمناصب قيادية في الاتحاد الأوروبي.

ولعل هذا الأمر كان من الأسباب التي أجبرت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة كريستينا لامبرشيت على الاستقالة، فقد ظهرت في فيديو وهي تتحدث عن الحرب الأوكرانية، بينما تظهر خلفها صور بهيجة للمفرقعات والألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة، كما أثارت انتقادات بإعلانها إرسال خمسة آلاف خوذة، فيما تطالب كييف بأسلحة ثقيلة.