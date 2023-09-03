حزب العمال البريطاني يتفوق بفارق 14 نقطة على "المحافظين"

يتفوق حزب العمال المعارض في بريطانيا بفارق 14 نقطة على حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك، وفقاً لآخر استطلاع للرأي.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته شركة أوبينيوم لأبحاث السوق، واستند إلى آراء 2055 بالغاً بريطانياً خلال الفترة من 30 آب/ أغسطس إلى الأول من أيلول/ سبتمبر، أن تأييد حزب العمال ارتفع إلى 42 بالمئة بزيادة نقطة مئوية واحدة منذ الاستطلاع الذي سبقه في تموز/ يوليو، بينما زاد تأييد حزب المحافظين نقطتين إلى 28 بالمئة.

ويعود المشرعون إلى البرلمان يوم الاثنين بعد قضائهم العطلة الصيفية، ومن المتوقع إجراء انتخابات برلمانية العام المقبل.