أوكرانيا "المنهكة" تدرس تعبئة 500 ألف جندي إضافي للحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء، إن الجيش اقترح تعبئة ما يتراوح بين 450 و500 ألف أوكراني إضافي بالقوات المسلحة فيما قد يمثل تصعيدًا كبيرًا في حرب كييف مع روسيا.

وأضاف الرئيس الأوكراني في مؤتمره الصحفي بمناسبة نهاية العام أنها قضية "حساسة للغاية" سيناقشها الجيش والحكومة قبل اتخاذ قرار بشأن إرسال الاقتراح إلى البرلمان.

وقال زيلينسكي إنه أراد الاستماع إلى آراء مؤيدة لقرار تعبئة المزيد من الأوكرانيين قبل دعم مثل هذه الخطوة.

وأردف "إنه رقم كبير للغاية".

وتخوض أوكرانيا حربًا مع روسيا منذ شباط/فبراير 2022.

ويتعامل كلا الطرفين مع أرقام الخسائر كأنها سر قومي، ولكن مسؤولين من الولايات المتحدة يقدرونها بمئات الآلاف من القتلى والمصابين.

ولا يُعرف عدد القوات الأوكرانية، لكنها قالت في الماضي إن لديها نحو مليون جندي مسلح.

ووسعت روسيا جيشها خلال الحرب وقالت الثلاثاء إنها تخطط لتعزيز صفوفها إلى 1.5 مليون جندي.

وقال زيلينسكي "قلت إنني سأحتاج إلى مزيد من الآراء الداعمة لهذه الخطوة. لأنها أوَّلًا وقبل كل شيء مسألة تتعلق بالشعب، وثانيًا، إنها مسألة عدالة، ومسألة قدرة دفاعية، ومسألة مالية".