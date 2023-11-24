"فورين أفيرز": الولايات المتحدة تواجه تهديدات كبيرة بشان أمنها

تواجه الولايات المتحدة تهديدات كبيرة لأمنها، من عدة قوى بينها روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران، بكل ما لديها من ترسانات نووية جماعية تناهز ضعف حجم الترسانات النووية للولايات المتحدة، وفقا لتقرير لمجلة "فورين أفيرز" الأمريكية.

وذكر التقرير أن الرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين يتشاطران قناعتين مشتركتين تقضيان باستعادة الماضي الإمبراطوري والسعي لتحقيق انحدار لا رجعة فيه في الديمقراطيات الحديثة.

ووفق التقرير، تجد الولايات المتحدة نفسها في موقف فريد من نوعه، في مواجهة خصوم عدوانيين يميلون إلى التربص بأخطاء الولايات المتحدة، ولكنهم عاجزون عن توحيد قواهم اللازمة لمواجهتها.

واعتبر تقرير "فورين أفيرز" أن النجاح في ردع قادة مثل شي جينبينغ وبوتين يعتمد على التزام الولايات المتحدة وثبات استجابتها لما تواجه من الصين وروسيا.

ومع ذلك، رأى التقرير أن الخلل الاقتصادي الذي تعيشه الحكومة الأمريكية يجعلها غير مستقرة وغير موثوق بها، ما دعا المسؤولين في الحكومة الأمريكية إلى وضع رهانات خطيرة مع آثار كارثية محتملة.

وتشمل طموحات الصين إعادة تايوان تحت سيطرة بكين، وتحديث الجيش الصيني، وتعزيز التحالفات والشراكات العسكرية في آسيا. وعلى الرغم من سوء تقدير شي جينبينغ والصعوبات الداخلية في حكومته، ستظل الصين تشكل تحديا هائلا للولايات المتحدة، بحسب التقرير.

ووصفت "فورين أفيرز" حرب روسيا ضد أوكرانيا في عامي 2014 و2022 بأنها كانت "خطأ حسابياً كارثياً أسفر عن عواقب مدمرة طويلة الأجل بالنسبة لروسيا".

وأضافت: "ما دام بوتين في السلطة، فإن روسيا ستظل خصماً قويا للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، حيث تزرع علاقات جديدة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا من خلال مبيعات الأسلحة، والمساعدة الأمنية، والنفط والغاز المخفضين".

ولمعالجة الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وحلفائها، من جهة، والصين وروسيا وشركائهما، من جهة أخرى، قال التقرير إنه يتعين على قادة الولايات المتحدة أن يعالجوا انهيار اتفاق الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن دور الولايات المتحدة في العالم، وأن يشرحوا أهمية القيادة العالمية للولايات المتحدة، وإعادة بناء الدعم في الداخل، وأن يتخذوا خطوات لممارسة هذا الدور، مثل تعزيز العلاقات مع بلدان مثل أستراليا واليابان والفلبين وكوريا الجنوبية ومناطق أخرى.

المصدر: مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية