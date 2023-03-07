شقيقة كيم تحذّر واشنطن: أي محاولة لاعتراض صواريخنا "إعلان حرب"

وقالت شقيقة كيم حونغ أون، ذات النفوذ القوي في كوريا الشمالية، إنه إذا "اتخذت أمريكا أي إجراء عسكري ضد تجارب الأسلحة الإستراتيجية التي نجريها فسيكون ذلك إعلان حرب".

وفي الوقت الذي لم يسبق فيه لواشنطن أو حلفائها اعتراض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقتها كوريا الشمالية، ألمحت كيم يو جونغ إلى أن بلادها يمكنها إطلاق المزيد من الصواريخ على المحيط الهادي.

وقالت:"المحيط الهادي لا يخضع لسيادة الولايات المتحدة أو اليابان".

وحذر محللون عسكريون من مواصلة السماح لكوريا الشمالية بتحويل المحيط الهادي إلى "ساحة رماية" مشيرين إلى أن ذلك سيسهل على بيونغ يانغ إحراز تقدم تقني إضافة إلى تأكيد قوتها وثقلها العسكري في المنطقة.