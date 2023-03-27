إسرائيل.. دعوات للإضراب وتعليق للرحلات من مطار بن غوريون
هدد اتحاد العمال الرئيسي في إسرائيل، اليوم الاثنين، بتنظيم إضراب عام إذا لم يعلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطته للتعديلات القضائية.
وأصدر أرنون بار دافيد، رئيس اتحاد العمال (الهستدروت) الذي يمثل مئات الآلاف من العمال، الإنذار وسط توقعات بأن نتنياهو سيصدر إعلانًا بشأن مصير التعديلات القضائية.
وقال بار دافيد: "إذا لم تعلن في مؤتمر صحفي اليوم أنك غيرت رأيك، فسنضرب".
وبعيد تصريحات بار دافيد، أعلنت النقابات الطبية في إسرائيل عن "إضراب شامل في قطاع الصحة" سيكون له تأثير حتمي على كل الخدمات الطبية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم تعليق الرحلات من مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب.
وقال متحدث باسم المطار، إن عمليات الإقلاع من المطار الرئيسي في إسرائيل علقت اليوم الاثنين.
واشتعلت وتيرة الاحتجاجات، الليلة الماضية، على خلفية قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.
ودعا رئيس الاتحاد العام لنقابات العمّال في إسرائيل، إلى "اضراب عام فوري" الاثنين ردا على مشروع الإصلاح القضائي المقترح من قبل الحكومة والذي يثير احتجاجات واسعة في البلاد.
وقال أرنون بار-دافيد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمّال "هستدروت" في كلمة متلفزة: "أدعو إلى إضراب عام.. بعد هذا المؤتمر الصحافي ستتوقف الحركة في دولة إسرائيل".