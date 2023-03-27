إسرائيل.. دعوات للإضراب وتعليق للرحلات من مطار بن غوريون

هدد اتحاد العمال الرئيسي في إسرائيل، اليوم الاثنين، بتنظيم إضراب عام إذا لم يعلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطته للتعديلات القضائية.



وأصدر أرنون بار دافيد، رئيس اتحاد العمال (الهستدروت) الذي يمثل مئات الآلاف من العمال، الإنذار وسط توقعات بأن نتنياهو سيصدر إعلانًا بشأن مصير التعديلات القضائية.



وقال بار دافيد: "إذا لم تعلن في مؤتمر صحفي اليوم أنك غيرت رأيك، فسنضرب".

وبعيد تصريحات بار دافيد، أعلنت النقابات الطبية في إسرائيل عن "إضراب شامل في قطاع الصحة" سيكون له تأثير حتمي على كل الخدمات الطبية.