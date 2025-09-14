نائب إيراني لـ"إرم نيوز": الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية "لا طائل منه"

أكد أمير حياة مقدم، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أن الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يقدم أي فائدة لبلاده.

وقال حياة مقدم، لـ"إرم نيوز"، عن الاتفاق الذي توصلت إليه طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء الماضي: "في رأيي، الاتفاق الحالي لا يحمل أي فائدة حقيقية للجمهورية الإسلامية"، وأضاف: "يجب أن نكون على أهبة الاستعداد الدفاعي، رغم اعتقادي أن إسرائيل والولايات المتحدة لا تجرؤآن على شن هجوم جديد".

وأشار إلى أن تصريحات وزير الخارجية عباس عراقجي حول بطلان الاتفاق في حال تفعيل آلية "السناب باك" "كان يجب أن تُدرج ضمن نص الاتفاق".

وأكد أنه لم يتم الرد على هذا الأمر، ما يجعله غير متفائل بشأن جدوى الاتفاق.

وشدد النائب الإيراني على عدم وجود ثقة في رافائيل غروسي، مدير الوكالة، مضيفاً أن التعاون مع الوكالة يجب أن يستمر لضمان متابعة الملف النووي الإيراني بطريقة عملية.

وفيما يتعلق بآلية "السناب باك"، أشار إلى أنه لا يتوقع تفعيلها، معتبراً أن الأوروبيين ضعفاء وأن هدفهم هو فرض أنفسهم في مفاوضات إيران والولايات المتحدة دون تحقيق أي منفعة حقيقية.

وذكر البيان أن عباس عراقجي، وزير الخارجية، ورافائيل غروسي، مدير عام الوكالة، توصلا إلى تفاهم حول هذا الاتفاق في القاهرة.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، بدأت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي، خطوات تفعيل آلية السناب باك عبر رسالة إلى مجلس الأمن.