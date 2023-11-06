الفائزة بنوبل للسلام الإيرانية نرجس محمدي تبدأ إضرابًا عن الطعام في السجن

بدأت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي الحائزة نوبل للسلام لعام 2023، إضرابًا عن الطعام في السجن احتجاجًا على نقص الرعاية الطبية التي تُوفَّر للسجناء وإلزام النساء بوضع الحجاب، وفق ما أعلنت عائلتها الاثنين.

وقالت عائلتها في بيان "أبلغت نرجس محمدي أسرتها بأنها بدأت إضرابًا عن الطعام قبل ساعات، نحن قلقون على صحتها".

وبعد إعلان فوز نرجس محمدي بجائزة نوبل للسلام قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حينذاك، إن منح جائزة نوبل للسلام للناشطة الإيرانية المسجونة نرجس محمدي يسلط الضوء على شجاعة وتصميم المرأة الإيرانية.