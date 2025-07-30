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ترامب يعلن "صفقة تجارية شاملة" مع كوريا الجنوبية

ترامب يعلن "صفقة تجارية شاملة" مع كوريا الجنوبية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامبالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز
30 يوليو 2025، 10:48 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية يتضمن رسوما بواقع 15% على الواردات من كوريا الجنوبية.

ووصف ترامب الاتفاق بأنه "صفقة تجارية كاملة وشاملة".

وذكر ترامب على "تروث سوشيال" أن كوريا الجنوبية "ستستثمر 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، وستشتري منتجات طاقة أمريكية بـ100 مليار دولار.

وأضاف ترامب: "تم الاتفاق أيضا على أن كوريا الجنوبية ستكون منفتحة تماما على التجارة مع الولايات المتحدة، وأنها ستستقبل منتجات أمريكية، بما في ذلك السيارات والشاحنات والمنتجات الزراعية، وغيرها".

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