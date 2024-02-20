بوتين ينفي خُطط نشر "أسلحة نووية" في الفضاء
نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن تكون بلاده تخطط لنشر أسلحة نووية في الفضاء، وأكد أن روسيا كانت دائما تعارض وبشكل قاطع نشر الأسلحة النووية في الفضاء، وتدعو إلى الامتثال لجميع الاتفاقيات القائمة بهذا الشأن.
وقال بوتين: "هذا السؤال يتعلق بالضجة التي تصاعدت أخيرًا في الغرب، بما في ذلك في الولايات المتحدة، حول نشر الأسلحة النووية في الفضاء"، مشددا على أن "موقفنا واضح وصريح.. لقد كنا دائما ضد نشر الأسلحة النووية ونحن الآن ضد نشر الأسلحة النووية في الفضاء".
وأعلن الرئيس الروسي، خلال اجتماع مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على الدعوة إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، وإجراء حوار معها حول الاستقرار الاستراتيجي في الوقت نفسه.
وأوضح بوتين: "الولايات المتحدة والغرب يتنادون من ناحية إلى هزيمة روسيا استراتيجيا، ومن ناحية أخرى يزعمون أنهم مستعدون ويرغبون بإجراء محادثات معنا بشأن الاستقرار الاستراتيجي، معتقدين أن الأمرين غير مرتبطين ببعضهما البعض.. هذا لن يكون ممكنا".
وشدد الرئيس الروسي" إذا كانوا يسعون إلى هزيمتنا بشكل استراتيجي، فيجب علينا أن نفكر في معنى الاستقرار الاستراتيجي لبلدنا وجدوى التفاوض معهم".
وأكد أن روسيا "لا ترفض أي أمر، لكن علينا أن نعرف ماذا يريدون"، وخلص إلى القول: "إنهم كقاعدة عامة يريدون تحقيق مزايا أحادية، وهذا لن يمر".
من جهته، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال اجتماعه مع الرئيس بوتين، أنه "لا توجد مشاريع بشأن نشر الأسلحة النووية في الفضاء".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت، نقلا عن مسؤولين، أننا حتى الآن نتحدث فقط عن خطط روسية محتملة لنشر أسلحة نووية في الفضاء، وهذا المشروع "لا يزال قيد التطوير".
وكشفت شبكة "أي بي سي" التلفزيونية الأمريكية أن المشرعين الأمريكيين، وكذلك أجهزة الاستخبارات، يشكّون في أن تكون موسكو تخطط لوضع أسلحة نووية في الفضاء.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، تعليقا على هذه البيانات، إن الولايات المتحدة منخرطة في كتابات خبيثة، فتنسب إلى موسكو تصرفات ونوايا لا تناسب الواقع.