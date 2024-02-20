بوتين ينفي خُطط نشر "أسلحة نووية" في الفضاء

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن تكون بلاده تخطط لنشر أسلحة نووية في الفضاء، وأكد أن روسيا كانت دائما تعارض وبشكل قاطع نشر الأسلحة النووية في الفضاء، وتدعو إلى الامتثال لجميع الاتفاقيات القائمة بهذا الشأن.

وقال بوتين: "هذا السؤال يتعلق بالضجة التي تصاعدت أخيرًا في الغرب، بما في ذلك في الولايات المتحدة، حول نشر الأسلحة النووية في الفضاء"، مشددا على أن "موقفنا واضح وصريح.. لقد كنا دائما ضد نشر الأسلحة النووية ونحن الآن ضد نشر الأسلحة النووية في الفضاء".

وأعلن الرئيس الروسي، خلال اجتماع مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على الدعوة إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، وإجراء حوار معها حول الاستقرار الاستراتيجي في الوقت نفسه.

وأوضح بوتين: "الولايات المتحدة والغرب يتنادون من ناحية إلى هزيمة روسيا استراتيجيا، ومن ناحية أخرى يزعمون أنهم مستعدون ويرغبون بإجراء محادثات معنا بشأن الاستقرار الاستراتيجي، معتقدين أن الأمرين غير مرتبطين ببعضهما البعض.. هذا لن يكون ممكنا".