في محاولة لتجنب سأم الحلفاء.. كييف تعلن تحقيق مكاسب على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو

أعلنت أوكرانيا، الجمعة، السيطرة على مواقع على ضفة نهر دنيبرو التي يسيطر عليها الروس في جنوب البلاد، بعد أشهر على بدء هجومها المضاد مع الإقرار بأن "القتال عنيف" هناك وما زال مستمرا.

وبما أن الجبهة جامدة إلى حد ما، من الضروري بالنسبة إلى كييف أن تحقق مكاسب إذ تريد تجنب سأم حلفائها الغربيين من الصراع المستمر منذ نحو عامين، فيما ينصب تركيز المجتمع الدولي على إسرائيل وقطاع غزة.

وقد تسببت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بتباطؤ عمليات تسليم القذائف إلى أوكرانيا، حسب ما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمجموعة من وسائل الإعلام بينها وكالة فرانس برس الخميس مضيفا "إمداداتنا انخفضت".

وقالت القيادة البحرية الأوكرانية على فيسبوك "نفذت قوات الدفاع الأوكرانية سلسلة عمليات ناجحة على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو" في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا.

وأضافت "بالتعاون مع وحدات أخرى في قوات الدفاع، تمكنت قوات البحرية الأوكرانية من الحصول على موطئ قدم على رؤوس جسور عدة" في هذه المنطقة، متحدّثة عن إلحاق "خسائر فادحة" في الصفوف الروسية.

وقالت هيئة الأركان العامة "نجحت الوحدات الأوكرانية في طرد الروس من مواقعهم على الضفّة اليسرى للنهر"، مشيرة إلى وجود "خطّ طويل من التحصينات... والمقاومة القوية للعدو. عمليات التخريب والدهم والاستطلاع مستمرّة".

ويتمثّل الهدف من هذه العمليات في "دفع العدو إلى أبعد ما يمكن" من النهر، لمنعه من قصف مدينة خيرسون وبلدات أخرى على الضفة اليمنى التي تسيطر عليها قوات كييف.