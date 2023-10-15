روسيا تعارض فرض قيود جديدة على كوريا الشمالية

قال السفير الروسي المتجول، أوليج بورميتسروف، لوكالة الإعلام الروسية الحكومية في تصريحات نُشرت، اليوم الأحد، إن موسكو لا تنتهك عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية لكنها تعارض بشكل قاطع فرض قيود جديدة على بيونغ يانغ.

وأضاف في مقابلة مع الوكالة "تلتزم روسيا، بصفتها عضوًا مسؤولًا في المجتمع الدولي، بشكل صارم بالتزاماتها تجاه بيونغ يانغ من خلال مجلس الأمن الدولي".

وتابع الدبلوماسي الروسي الكبير "وفي الوقت نفسه، نعارض بشكل قاطع فرض قيود جديدة".