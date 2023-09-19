تقرير: بايدن "يتأرجح على الحبل" بانتظار ضربة من منافسيه الديمقراطيين
اعتبرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن بمثابة "عرض مرعب"، استنادًا إلى استطلاعات رأي أجريت حديثًا، مبينة أن أعتى الديمقراطيين الآن يريدون خروجه من البيت الأبيض بسبب أداء الرئيس المتعثر أمام الكاميرات، الذي يعمل منافسوه على استغلاله.
وأشارت الصحيفة في تقرير إلى أن بايدن أمضى أسبوعًا ناجحًا في التنقل حول العالم، مع تحقيق بعض الإنجازات الجادة في الهند خلال اجتماعات مجموعة العشرين وصولا إلى تعزيز العلاقات في فيتنام، حيث يريد البيت الأبيض أن يُظهر للصين أن التحول نحو آسيا والمحيط الهادئ أمر جدي، وأن الولايات المتحدة تقف مع حلفائها.
بينما اعتبرت الصحيفة أن مجرد ظهور أي زعيم أجنبي على الساحة الدولية لا يعني أن مشاكله الداخلية قد أصبحت وراءه، مشيرة إلى تصريحات رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي هذا الأسبوع حول عزمه إطلاق مساءلة للرئيس بايدن بهدف عزله والتحقيق بمزاعم فساد تتعلق بنجله هانتر نجل بايدن، إضافة إلى ما وصفته الصحيفة "بدوامة من الادعاءات" من قبل المشرعين الجمهوريين والمتعاطفين معهم في وسائل الإعلام الأمريكية.
وتقول الصحيفة إن تكرار استخدام عبارة "عائلة بايدن الإجرامية" من قبل الجمهوريين ينعكس أثره على الرأي العام الأمريكي وعلى معدلات شعبية بايدن في استطلاعات الرأي، مشيرة إلى أن عزل بايدن قد يكون أقل ضررا من ما قد يلحق بمكانة بايدن بين مؤيديه.
وتشير أحدث استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة إلى أن ثلاثة أرباع المستطلعين "قلقون للغاية" بشأن سِن بايدن وقدرته العقلية فيما لو تم انتخابه لولاية رئاسية ثانية"، كما أشار ثلثا الناخبين الديمقراطيين الذين تم استطلاع آرائهم أنهم يريدون مرشحا آخر في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العام 2024.
وأشارت الصحيفة إلى أن ما حدث لبايدن في فيتنام يلخص ذلك كله، فخلال مؤتمر صحفي في هانوي بدأ بايدن في استرجاع بعض الذكريات المتناثرة حول فيلم لجون واين كان له علاقة بتغير المناخ، ولكن ربما، بالاشتراك مع بايدن، فقد الجمهور تماما خيط ما كان يقوله.
وأضافت أن كلامه كان "بطيئا وغير مسموع وأصبح وكأن الرئيس كان يهمس بصوت أجش وفي نهاية كلمته الصحفية، وفي منتصف إجابة مشوشة، قاطعه سكرتيره الصحفي ليعلن أن هذا المؤتمر الصحفي قد انتهى". وتساءلت الصحيفة: "هل تقرر حقا وتستطيع مسؤولة في البيت الأبيض أن تقاطع رئيس الدولة المنتخب؟ أم ربما كان يجب عليها القيام بذلك".
وعلى الجانب الآخر ينتقد مؤيدو بايدن التعامل غير العادل مع إنجازات بايدن سواء في "انتصاراته التشريعية" والقضاء على التضخم في الولايات المتحدة، وإعادة تأكيده على القيادة الأمريكية في حلف الناتو، ودعم أوكرانيا وكذلك التقدم الذي تم إحرازه الأسبوع الماضي في فيتنام والهند في الوقت الذي يصف البيت الأبيض الهجوم ضد بايدن بأنه نتيجة "السقوط في فخ الشيخوخة والانحدار الذي صنعته قناة "فوكس نيوز"، بحسب الصحيفة.
وختمت الصحيفة بالقول إن "التصور هو الواقع"، مشيرة إلى مقال للكاتب الأمريكي ديفيد إغناتيوس، في افتتاحية صحيفة واشنطن بوست التي تعتبر مؤسسة صحفية ليبرالية، والتي قال فيها إن "بايدن لا ينبغي له الترشح لولاية رئاسية ثانية"، مشيرة إلى أن كلمات إغناتيوس وحدت لها صدى أبعد بكثير من طريق واشنطن الدائري في غضون دقائق، حيث كانت آلة ترامب الإعلامي تقتبس عمود إغناتيوس باستحسان.
وتساءلت الصحيفة حول الخطة البديلة للحزب الديمقراطي، متوقعة أن تكون انتخابات العام 2024 بمثابة منافسة على "مباراة العودة" بين بايدن وترامب.
المصدر: صحيفة "الإندبندنت" البريطانية