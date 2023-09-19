تقرير: بايدن "يتأرجح على الحبل" بانتظار ضربة من منافسيه الديمقراطيين

اعتبرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن بمثابة "عرض مرعب"، استنادًا إلى استطلاعات رأي أجريت حديثًا، مبينة أن أعتى الديمقراطيين الآن يريدون خروجه من البيت الأبيض بسبب أداء الرئيس المتعثر أمام الكاميرات، الذي يعمل منافسوه على استغلاله.

وأشارت الصحيفة في تقرير إلى أن بايدن أمضى أسبوعًا ناجحًا في التنقل حول العالم، مع تحقيق بعض الإنجازات الجادة في الهند خلال اجتماعات مجموعة العشرين وصولا إلى تعزيز العلاقات في فيتنام، حيث يريد البيت الأبيض أن يُظهر للصين أن التحول نحو آسيا والمحيط الهادئ أمر جدي، وأن الولايات المتحدة تقف مع حلفائها.

بينما اعتبرت الصحيفة أن مجرد ظهور أي زعيم أجنبي على الساحة الدولية لا يعني أن مشاكله الداخلية قد أصبحت وراءه، مشيرة إلى تصريحات رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي هذا الأسبوع حول عزمه إطلاق مساءلة للرئيس بايدن بهدف عزله والتحقيق بمزاعم فساد تتعلق بنجله هانتر نجل بايدن، إضافة إلى ما وصفته الصحيفة "بدوامة من الادعاءات" من قبل المشرعين الجمهوريين والمتعاطفين معهم في وسائل الإعلام الأمريكية.