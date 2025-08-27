خبراء: الفرنسيون يريدون حل برلمانهم رغم مخاوفهم على الاستقرار

اعتبر خبراء فرنسيون أن هناك ضغطًا كبيرًا من الشارع لاستعادة الشرعية من خلال انتخابات جديدة. ومع ذلك، لا يجد الفرنسيون خيار حل البرلمان مضمونًا للنجاة من المأزق السياسي، بل يعون أيضًا أن استقرار الدولة يحتاج إلى حلول براغماتية تُحيط بالصمود الحكومي الجديد، وليس فقط تغييرات شكلية عبر صناديق الاقتراع.

وكشفت دراسة للرأي العام الفرنسي أجراها المعهد الفرنسي للرأي العام (أيفوب) لصالح قناة "إل.ٍسي.إي" الفرنسية، أن 63% من الفرنسيين يريدون حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، في وقت تواجه فيه حكومة الأقلية التي يقودها رئيس الوزراء فرانسوا بايرو خطر الإطاحة بها الشهر المقبل.

وأعلنت ثلاثة أحزاب معارضة كبرى رفضها دعم بايرو في التصويت على الثقة المقرر في 8 سبتمبر/أيلول؛ بسبب خطط التقشف وخفض النفقات، الأمر الذي وضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع احتمال السقوط.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، انقسمت التوقعات بين خيارين: إما أن يلجأ الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، أو أن يكتفي بتشكيل حكومة جديدة داخل نفس التوازنات القائمة.

الشارع يريد التغيير ويخشى الفوضى

في هذا السياق، قالت كلير هيدون، الباحثة المتخصصة في الرأي العام والعلوم السياسية بمعهد العلوم السياسية، لـ"إرم نيوز": إن استطلاع "أيفوب" يعكس غضبًا شعبيًّا عميقًا من الأداء الحكومي، حيث يرى المواطنون أن حكومة بايرو لا تمتلك الشرعية ولا الأغلبية اللازمة.

وأشارت هيدون إلى أن 51% من الفرنسيين لا يتوقعون أن يلجأ ماكرون إلى حل البرلمان، ما يكشف عن تردد جماعي بين الرغبة في التغيير والخوف من فقدان الاستقرار.

وأضافت: "الانتخابات المبكرة قد تمنح وضوحًا مؤقتًا، لكنها أيضًا قد تعيد إنتاج نفس المشهد البرلماني المنقسم".

وبحسب هيدون، فإن البديل الأكثر واقعية هو أن يعمد ماكرون إلى تشكيل حكومة جديدة أكثر تماسكًا، بدلًا من الدخول في سباق انتخابي محفوف بالمخاطر قبل الانتخابات البلدية في مارس 2025.

الأزمة الاقتصادية تحرك الرأي العام

من جهته، رأى مارك بلوخ، أستاذ العلاقات الدولية ودراسة التوقعات الاجتماعية بجامعة باريس 1 بانتيون-سوربون، لـ"إرم نيوز"، أن تأييد 63% من الفرنسيين لحلّ البرلمان لا يعكس فقط رفض الحكومة، بل يعبّر أيضًا عن قلق اقتصادي عميق نتيجة الديون والبطالة والتقشف.

وأشار بلوخ إلى أن الرأي العام "يريد التغيير لكنه لا يثق في أن الانتخابات ستقدم البديل المناسب"، مشددًا على أن الفرنسيين يريدون استعادة قدرة الدولة على العمل أكثر من مجرد تغيير أسماء الوزراء.

كما اعتبر الباحث الفرنسي أن "ماكرون إذا اكتفى بتغيير الحكومة وتقديم برنامج جديد واقعي، فسيُنظر إليه كخيار حكيم، أما تجاهل الأزمة فقد يؤدي إلى تآكل الثقة نهائيًّا".

ولفت بلوخ إلى أن الأزمة السياسية الفرنسية اليوم ليست مجرد صراع على السلطة بين الرئيس والبرلمان، بل هي انعكاس مباشر لحالة إرهاق شعبي من الانقسام والشلل السياسي.

وبينما يطالب معظم الفرنسيين بالعودة إلى صناديق الاقتراع، يظل ماكرون مترددًا في استخدام سلاح الحلّ البرلماني، خوفًا من إعادة إنتاج مشهد الانقسام أو تقوية اليمين المتطرف.

توافق سياسي

يرى بلوخ أن ماكرون لو اختار تشكيل حكومة جديدة بدلاً من الدعوة إلى انتخابات، فهذا سيُفسّر في الشارع كنوع من الحكمة السياسية، أكثر منه تحايلاً. الشعب يريد استعادة القدرة على العمل، وليس الدخول في دوامة انتخابية جديدة تُرهق الدولة والمواطن الأضعف.

وأكد أن ماكرون إن استجاب جزئيًّا لرغبة حل البرلمان عبر تشكيل بديل سياسي قوي، فقد يستعيد شيئًا من الثقة الشعبية. لكن إذا تجنب أي جهود حقيقية للمساءلة أو إعادة بناء الثقة، فإن الحلول الجزئية مثل "تغيير الحكومة دون انتخابات" لن تكفي لتهدئة الجمهور المتعب من أزمة 2024–2025.