باريس تؤكد اعتقال 5 فرنسيين في إيران

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، الثلاثاء، أن 5 فرنسيين بالمجموع محتجزون حاليًّا في إيران، بعدما كانت باريس لا تعترف إلا بأربعة أشخاص.

وقالت كولونا في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس": "سأتحدث بعد ظهر اليوم مع وزير الخارجية الإيرانية لمطالبته مجددًا بالإفراج الفوري عن جميع مواطنينا المحتجزين في إيران.. هناك خمسة حاليًّا".

وأضافت "يجب أن نحمي مجتمعنا".

وحتى الآن، أفادت فرنسا رسميًّا باحتجاز أربعة من رعاياها في إيران، وهم: الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه التي اعتُقلت في يونيو 2019 ثم حُكم عليها بالسجن 5 أعوام بتهمة تقويض الأمن القومي، وبنجامين بريير الذي اعتُقل في مايو 2020 وحكم عليه بالسجن 8 أعوام و8 أشهر بتهمة التجسس، إضافة إلى النقابيين سيسيل كوهلر وجاك باريس اللذين اعتقلا في مايو الماضي.

وأعلنت طهران في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر، توقيف 9 أجانب بينهم فرنسي، في إطار موجة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ وفاة مهسا أميني. ولكن باريس لم تؤكد توقيف أحد رعاياها.

وبثت طهران الأسبوع الماضي مقطع فيديو قُدّم على أنه يحمل "اعترافات" سيسيل كوهلر وجاك باريس، فيما نددت باريس فيما وصفته بـ"تدبير غير لائق" لهذه الاعترافات، مشيرة للمرة الأولى إلى "رهائن دولة".

كذلك، دعت وزارة الخارجية الفرنسية الفرنسيين الموجودين في إيران إلى "مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن".