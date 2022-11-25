علييف: إلغاء اجتماع بين أرمينيا وأذربيجان في بروكسل

ونقلت إنترفاكس عن علييف قوله إن باشينيان قال إنه لن يشارك إلا إذا حضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاجتماع.

وخاضت أذربيجان وأرمينيا مواجهات عدة منذ عقود ضمن نزاع للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ، كانت من أشدها معارك في العام 2020.

وخلّفت حرب خريف 2020 بين أرمينيا وأذربيجان أكثر من 6500 قتيل من الجانبين، وانتهت بهزيمة عسكرية أرمينية واتفاق سلام برعاية موسكو.