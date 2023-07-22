تقرير: اختفاء الأشخاص في المكسيك يتحول إلى قضية دولية
ذكرت صحيفة "ميلنيو" المكسيكية أن الإنتربول الدولي أصدر إنذاراً لتحديد مكان 1147 مكسيكيًا تم الإبلاغ عن فقدانهم، بالتعاون مع مكتب المدعي العام للجمهورية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاختفاء المتكرر للأشخاص في المكسيك أصبح قضية دولية، وأن 194 دولة، تشكل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، تتعاون لمحاولة تحديد مكان المواطنين والأجانب الذين فقد الاتصال بهم في الأراضي المكسيكية.
وحاليًا، لدى الإنتربول سجل لـ 9191 شخصًا مفقودًا حول العالم، منهم 1147 في المكسيك.
ووفق الحكومة الفيدرالية، فإنه في الفترة من 1964 إلى 2022، اختفى 100 ألف شخص في المكسيك، وهو ما دفع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، ولجنة مناهضة الاختفاء القسري ومجموعة العمل المعنية بحالات الاختفاء القسري، أو غير الطوعي، للتعبير عن قلقهم.
وأضافت الصحيفة أنه "لطالما كانت هناك مطالبة بمخاطبة رسمية إلى مقر الإنتربول في ليون، فرنسا، لكن للقيام بذلك، يجب أولاً أن يكون هناك طلب من المدعين العامين ومكاتب المدعي العام، إلى مكتب المدعي العام للمكسيك حتى يتمكنوا من إرسالها إلى الإنتربول، وبمجرد القيام بذلك، يُطلب من الإنتربول إصدار تنبيه لشرطة العالم بشأن الاختفاء".
ونوهت الصحيفة أنه من الشائع أن "تكون بعض حالات الاختطاف من قبل أحد الأقارب، وخصوصاً عندما يكون هناك خلاف بين الوالدين على حضانة أحد أطفالهما".
المصدر: صحيفة "ميلنيو" المكسيكية