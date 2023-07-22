تقرير: اختفاء الأشخاص في المكسيك يتحول إلى قضية دولية

وأشارت الصحيفة إلى أن الاختفاء المتكرر للأشخاص في المكسيك أصبح قضية دولية، وأن 194 دولة، تشكل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، تتعاون لمحاولة تحديد مكان المواطنين والأجانب الذين فقد الاتصال بهم في الأراضي المكسيكية.

وحاليًا، لدى الإنتربول سجل لـ 9191 شخصًا مفقودًا حول العالم، منهم 1147 في المكسيك.

ووفق الحكومة الفيدرالية، فإنه في الفترة من 1964 إلى 2022، اختفى 100 ألف شخص في المكسيك، وهو ما دفع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، ولجنة مناهضة الاختفاء القسري ومجموعة العمل المعنية بحالات الاختفاء القسري، أو غير الطوعي، للتعبير عن قلقهم.