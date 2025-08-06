زيلينسكي: ضربة روسية "خبيثة" تقوّض استعداداتنا للشتاء

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن روسيا قصفت منشأة للغاز في منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا؛ لتقويض الاستعدادات لموسم التدفئة، بحسب "رويترز".

وأضاف على تيليغرام: "هذه ضربة متعمدة لاستعداداتنا لموسم التدفئة، وهي ضربة خبيثة تمامًا مثل كل ضربة روسية لقطاع الطاقة".

وكانت طائرات مسيّرة روسية أصابت خطًا رئيسًا للغاز، في هجوم أدى إلى تعطّل إمدادات الغاز لمنطقة في جنوب أوكرانيا، اليوم الأربعاء.

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وبحسب "رويترز"، قال أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، الأربعاء، إن هجومًا روسيًا بطائرات مسيّرة، ألحق أضرارًا ببنية تحتية للغاز وخط أنابيب رئيس للغاز في المنطقة الواقعة جنوبي أوكرانيا، مما أدى إلى اندلاع حريق.

وأضاف كيبر، على تطبيق تيليغرام: "يجري العمل حاليًا على تصريف الغاز من المنظومة".

وأكد أنه "نتيجة للأضرار التي لحقت بخط أنابيب الغاز الرئيس، انقطعت الإمدادات عن 2500 عميل مؤقتًا".