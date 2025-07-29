بعد هجوم نتنياهو على ستارمر.. بريطانيا تؤكد دعمها الثابت لإسرائيل

كشفت متحدثة باسم رئاسة الوزراء البريطانية، الثلاثاء، أن رئيس الحكومة كير ستارمر أكد لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الدعم الثابت لإسرائيل، ولحقها في الدفاع عن نفسها.

وقالت المتحدثة إن "ستارمر أوضح لنتنياهو أن وضع غزة لا يطاق، وأن وصول الإغاثة بات أكثر إلحاحاً".

وكان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط قد كشف عن اتخاذ بلاده، اليوم، "خطوات في إطار خطة سلام لتخفيف المعاناة، ودعم حل الدولتين"، وقال: "التزمنا، منذ وقت طويل، بالاعتراف بدولة فلسطين".

وتزامن ذلك مع كشف صحيفة "الغارديان" عن رسالة من 31 شخصية أكاديمية وفنية إسرائيلية تتهم إسرائيل بتجويع سكان غزة حتى الموت، والسعي إلى تهجيرهم، وحثت المجتمع الدولي على فرض عقوبات قاسية على إسرائيل.