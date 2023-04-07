بعد لقاء ماكارثي وتساي.. الصين ترسل سفنًا حربية إضافية إلى تايوان

أرسلت الصين سفنًا حربية إضافية ومروحية ومقاتلة إلى محيط تايوان، اليوم الجمعة، وذلك لليوم الثاني على التوالي بعد لقاء بين رئيسة الجزيرة ورئيس مجلس النواب الأمريكي.

وجابت ثلاث سفن حرب صينية المياه المحيطة بالجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، على ما أوضحت وزارة الدفاع التايوانية، مضيفة أن طائرة مقاتلة ومروحية مضادة للغواصات عبرتا منطقة الدفاع الجوي في تايوان.

وكانت تايوان رصدت، أمس الخميس، ثلاث سفن حربية ومروحية صينية مضادة للغواصات..