ماكرون: الضمانات الأمنية لأوكرانيا شرط أساسي لتحقيق السلام

إيمانويل ماكرونالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
01 سبتمبر 2025، 4:56 م

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن "الضمانات الأمنية لأوكرانيا شرط أساسي لإحراز تقدم حقيقي نحو السلام".

وقال ماكرون: "سنمضي قدمًا مع شركائنا وبالتعاون مع الناتو لتحديد ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا".

 وأضاف الرئيس الفرنسي: "تواصلتُ مع الأمين العام لحلف الناتو بشأن التحضير لاجتماع تحالف الراغبين يوم الخميس في باريس، وسنُقيّم موقف روسيا المُصرّ على "حربها العدوانية ورفضها السلام" وفق تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تستعد فيه فرنسا لاستضافة اجتماع جديد لتحالف الدول الداعمة لأوكرانيا، المعروف باسم "تحالف الراغبين"، الخميس المقبل.

وأعلن قصر الإليزيه، الاثنين، أن الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيترأسان اجتماعًا يضم دولًا تقدّم دعمًا عسكريًا لأوكرانيا، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

