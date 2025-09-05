لمكافحة الإغراق.. الصين تفرض رسوماً على لحوم الخنزير الأوروبية

فرضت الصين، اليوم الجمعة، رسوماً جمركية مؤقتة لمكافحة الإغراق على أنواع محددة من واردات لحوم الخنزير من الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت وزارة التجارة في بكين، أن الرسوم الجمركية ستتراوح بين 15.6% و62.4%، بحسب كل شركة، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 10 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقالت السلطات الصينية إن المنتجين الأوروبيين صدروا لحوم الخنزير ومشتقاتها إلى الصين بأسعار إغراق، ما ألحق أضراراً كبيرة بالصناعة المحلية، مشيرة إلى أن الواردات من إسبانيا وهولندا والدنمارك تضررت بشكل خاص جراء هذا القرار.

وبحسب الاتحاد الأوروبي، بلغت قيمة صادرات لحوم الخنزير إلى الصين أكثر من ملياري يورو (2.3 مليار دولار) خلال العام الماضي.

وانتقدت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن السياسة التجارية، قرار فرض الرسوم الجمركية الصينية، وقال متحدث باسمها في بروكسل إن الإجراء يستند إلى ادعاءات مشكوك فيها وأدلة غير كافية، ولا يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن المنتجين والصناعة الأوروبية.

ويرى مراقبون أن القرار الصيني جاء رداً على الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية.