بعد تهديده الغرب بـ"الثالوث النووي".. هل يفعلها بوتين؟

رأى خبراء وباحثون روس أن التهديد الجديد للرئيس فلاديمير بوتين، باستخدام السلاح النووي، ترك الكرة في ملعب الغرب المتعطش "لهزيمة روسيا بأي ثمن".

وقال الخبراء، إن الرسالة التي أراد أن يوصلها الرئيس الروسي مفادها أن "التجهيز الجيد للحرب يمنع حدوثها".

وكان بوتين أشار خلال مقابلة مع وسائل إعلام روسية، إلى أن "موسكو تمتلك ثالوثا نوويا يعتبر الأحدث في العالم، وإذا أراد الغرب بدء حرب نووية فنحن جاهزون لها"، مؤكدًا استعداد بلاده استخدام السلاح النووي إن كان وجودها على المحك.

وعلى الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها بوتين عن إمكانية استخدام روسيا للسلاح النووي، لكن هذه التهديدات تأتي في ظل ارتفاع ملحوظ للحديث عن الحرب النووية المرتقبة، والتي شغلت منابر الساسة الغربيين في الأونة الأخيرة.

هل يتحرك الثالوث النووي الروسي؟

وعبّر الخبير في الشؤون الأمنية والإستراتجية يوري شبيليف، عن اعتقاده أن "بوتين ليس هو الشخص الذي بدأ في الحديث عن استخدام السلاح النووي".

وأضاف شبيليف: "لكن ما قاله جاء ردًّا على تهديدات كثيرة يلوح لها الغرب كل يوم، سواء عبر المظلة النووية الأوروبية التي تتحدث عنها فرنسا وألمانيا، أو التجارب النووية التي قد تجريها الولايات المتحدة بأي لحظة".