إسبانيا تدعم استخدام الأصول الروسية المجمدة بـ"طرق مبتكرة"

قال وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو الجمعة، إن مدريد تدعم الجهود التي تبذلها المفوضية الأوروبية لتسييل الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تمويل الحكومة الأوكرانية، لكن بـ"طرق مبتكرة".

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ "من إسبانيا، كنا ندعو إلى زيادة التمويل لأوكرانيا قدر الإمكان".

وقال كويربو أيضا إن إسبانيا، التي تعد أحد المستوردين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال الروسي في الاتحاد الأوروبي، تعمل على تقليل تلك الواردات وتنويع الإمدادات من دول مثل الولايات المتحدة.

والسبت الماضي، أعلنت أوكرانيا أنها ستحتاج إلى 120 مليار دولار على الأقل العام المقبل للتصدي للغزو الروسي، وستحتاج إلى مبلغ مماثل للحفاظ على جاهزية جيشها، حتى لو انتهت الحرب.

وتنفق أوكرانيا حوالي ثلث ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع وتعتمد على عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات المالية من حلفائها الغربيين.

واقترح وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميغال، مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب لدفع تكاليف الدفاع عن أوكرانيا، قائلا إن الأوكرانيين يتحملون بالفعل عبئا ضريبيا كبيرا بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من الحرب.