انفجارات تهز كييف ومدناً أوكرانية عقب هجوم صاروخي روسي عنيف (فيديو)

أعلن الجيش الأوكراني، فجر اليوم الأحد، أن العاصمة كييف تتعرض لهجمات صاروخية من جانب روسيا، بالتزامن مع هجمات على عدد من المدن الأخرى في أوكرانيا.

وذكرت مصادر أوكرانية أن الهجمات الروسية طالت مدن أوديسا وخيرسون وخاركيف وزابوريجيا التي تحتضن محطة الطاقة النووية.

وأفادت مصادر وحسابات متخصصة في متابعة شؤون الحرب الروسية الأوكرانية بأن دوي 3 انفجارات ضخمة على الأقل هزت مدينة كييف.

وأشارت المصادر إلى أن الانفجارات جاءت نتيجة إطلاق روسيا صاروخين باليستيين، يقال إنهما من طراز "إسكندر"، على كييف.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السبت، إن فريقها في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا سمع انفجارات وشاهد دخاناً يتصاعد من مكان قريب.

وأضافت الوكالة، في بيان لها، أن إحدى منشآتها المساعدة، التي تقع على بعد 1200 متر من محيط موقع المحطة النووية، تعرضت لهجوم اليوم.

وأشارت الوكالة في بيانها إلى أنه لا يزال فريقها يرى دخانا يتصاعد من ذلك الاتجاه بعد الظهر.

وكانت مصادر في الأجهزة الأمنية الروسية قد ذكرت يوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية تحاول تعزيز قواتها قرب بلدة "كوندرتوفكا" في منطقة سومي، لكنها تتكبد خسائر فادحة.

ونقلت وكالة تاس عن المصادر قولها: "هناك محاولات لزيادة عدد عناصر الكتيبة الهجومية 225 في محيط كوندرتوفكا، لكن الوحدة تتكبد خسائر كبيرة".