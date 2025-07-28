ترامب يجمد القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الاثنين، نقلًا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة جمّدت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين.

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وتهدف هذه الخطوة وفقًا لِما ذكرته الصحيفة إلى تجنب تعقيد المحادثات التجارية مع بكين ومساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عقد اجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينغ هذا العام، بحسب رويترز.

ومؤخرًا، أعلنت الصين أن الولايات المتحدة خفّفت بعض القيود المفروضة على صادراتها، عملًا باتفاق تمّ "التوصّل إليه بمشقّة"، الشهر الماضي، في لندن لتسوية الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين.

وقالت وزارة التجارة الصينية: إن "الطرفين يعملان سريعًا على تنفيذ المستهدفات الواردة في الإطار العام المعتمد في لندن"، بحسب وكالة "فرانس برس".

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وأشارت إلى أن الولايات المتحدة أزالت "سلسلة من التدابير التقييدية بحقّ الصين"، في خطوة أبلغت بكين بتفاصيلها، مؤكدة أن "إطار لندن تمّ التوصّل إليه بمشقّة"، كما حذرت من أنّه "لا طائل من الابتزاز والإكراه".

وبعد محادثات في جنيف بسويسرا، في شهر مايو الماضي، اتفقت واشنطن وبكين على هدنة في الحرب التجارية، وقبلتا بتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة بينهما بنسبة كبيرة على نحو مؤقت.

وخفّفت الولايات المتحدة منذ فترة وجيزة بعض القيود المفروضة على الصادرات إلى الصين، مع إلغائها خاصة الرخص المطلوبة لتصدير الإيثان، وفق تقرير نشرته "بلومبرغ" هذا الأسبوع.

ودحض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مزاعم اتهام الصين بأعمال عدائية ضدّ الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه على وئام مع بكين.