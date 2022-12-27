لافروف: على أوكرانيا أن تنفذ مقترحات روسيا وإلا سيكون القرار لجيشنا

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية عن لافروف قوله إن "مقترحاتنا لنزع السلاح والتخلص من النزعة النازية في الأراضي التي يسيطر عليها النظام والقضاء على التهديدات لأمن روسيا النابعة من هناك، بما في ذلك أراضينا الجديدة، معروفة للعدو".

وأضاف: "الأمر بسيط: نفذوه من أجل مصلحتكم وإلا فإن الجيش الروسي هو الذي سيحسم الأمر".