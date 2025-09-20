بزشكيان: "آلية الزناد" لن تعرقل مسار إيران

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن إعادة تفعيل آلية الزياد، الخاصة بفرض عقوبات دولية على طهران، لن تعرقل مسار بلاده.

وقال بزشكيان، في أول موقف له عقب اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن إعادة تفعيل العقوبات الدولية على إيران عبر آلية الزناد: "اجتمعوا الليلة الماضية وأعادوا الآلية. هم يحاولون سد الطريق، لكن الفكر والإرادة هما ما يفتح الطرق. قد يقصفون (المفاعل النووي) نطنز، لكن رجالنا سيعيدون بناء نطنز من جديد".

وفي السياق، صرّح معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية، قبيل تصويت مجلس الأمن على عودة العقوبات، بأن "الآثار النفسية لمثل هذا الإجراء يجب أن تؤخذ بالحسبان منذ الآن وأن تُدار من قبل الأجهزة المعنية".

وأوضح كاظم غريب ‌آبادي للتلفزيون الإيراني أن طرح القرار في المجلس لا يعني عودة فورية للعقوبات الأممية المنتهية، بل إن تنفيذها سيستغرق سبعة إلى ثمانية أيام أخرى.

وبعد ساعات، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدّمته كوريا الجنوبية، الرئيس الحالي للمجلس، كان يهدف إلى منع إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.

وحصل مشروع القرار على أربعة أصوات مؤيدة فقط (بينها روسيا والصين)، فيما امتنعت دولتان من التصويت، وصوّتت تسع دول ضده، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. وبذلك لم يحقق النص الحد الأدنى المطلوب وهو تسعة أصوات مؤيدة.

هذا الرفض فتح الباب أمام تفعيل آلية الزناد (سناب باك) التي ستعيد العقوبات الأممية المفروضة على طهران بين أعوام 2006 و2010.

ووفق الآلية، فإن أمام إيران والدول الأوروبية مهلة ثمانية أيام للتوصل إلى تفاهم جديد قبل أن تُعاد العقوبات تلقائيًا نهاية أيلول/سبتمبر.